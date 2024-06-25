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Путин назвал реальной возможность мирного предложения РФ остановить конфликт

Путин назвал реальной возможность мирного предложения РФ остановить конфликт

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко В ходе форума "Примаковские чтения" пройдет обмен мнениями по мирным инициативам России, и участники мероприятия увидят, что они реально предусматривают возможность завершения украинского конфликта.

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