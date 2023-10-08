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Мировое обозрение

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Групповое тестирование 42 видеокарт в Starfield: красный свет «зеленым» GPU

Групповое тестирование 42 видеокарт в Starfield: красный свет «зеленым» GPU

Две франшизы, которыми живет девелоперское крыло Bethesda, являются беспроигрышным рецептом успеха, но в промежутке между Fallout 4 и очередной Elder Scrolls компания решила сделать осторожный шаг на неизведанную территорию.

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