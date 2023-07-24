С какой скоростью погружался «Титаник»?

Около 2:20 ночи волны сомкнулись над кормовой частью «Титаника». И началась следующая история. Где-то наверху колыхалась поверхность ночного океана, а обломки лайнера уносились на дно.
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