Экс-боец «Вагнера» Луговой: ушедшие на СВО из колоний останутся в армии

В российском обществе сейчас бродят мифы, что вернувшиеся на гражданку бывшие заключенные, получившие боевой опыт в зоне специальной военной операции начнут убивать, насиловать и создавать преступные группировки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии