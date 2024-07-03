Мужчины, которые многое бы смогли. Но без жены

Аурелия Запсенко

До этой статьи я считала, что я первая, кто мечтает жить на маяке. Я даже дальше картинки пошла: у меня статуэтка с маяком деревянная, китайская,с рыбацкой сетью и морской чайкой. Очевидно же, что это-мечта об отдыхе, недосягаемая, пока ты семейный человек. В моей ситуации- трое детей, три родительских собрания в неделю, дома три комплекта уроков, стирки, еды.Муж, возвращающийся с работы, хочет отдыха-но где это озеро и где этот лес?(с). В результате-наезды друг на друга, эмоции. И ведь не тунеядцы мы и не бездельники. Вот сегодня на дворе 2024-й, дети выросли,разъехались, тишь и благодать, и не вспоминаются ни маяки, ни необитаемые острова,стресс ушёл на 90%.