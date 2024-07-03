Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Кривошеев
    Респект и уважение!Мужчины, которые ...
  • Валерий Кривошеев
    Вот для меня мир делится на порядочных людей и непорядочных, основная масса людей где-то посередине. А для Мурены, ми...Не позволю жене с...
  • Аурелия Запсенко
    До этой статьи я считала, что я первая, кто мечтает жить на маяке. Я даже дальше картинки пошла: у меня статуэтка с м...Мужчины, которые ...

Мужчины, которые многое бы смогли. Но без жены

Мужчины, которые многое бы смогли. Но без жены

Последнее время сразу несколько женщин пожаловались на странное поведение мужей. Нет, мужья не приходили пьяными, не называли их чужим женскими именем, не пачкали постель джинсами двухнедельной выдержки и не крысили деньги из общего бюджета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Кувыкина
Конечно =))
Ответить
9 час.
Аурелия Запсенко
До этой статьи я считала, что я первая, кто мечтает жить на маяке. Я даже дальше картинки пошла: у меня статуэтка с маяком деревянная, китайская,с рыбацкой сетью и морской чайкой. Очевидно же, что это-мечта об отдыхе, недосягаемая, пока ты семейный человек. В моей ситуации- трое детей, три родительских собрания в неделю, дома три комплекта уроков, стирки, еды.Муж, возвращающийся с работы, хочет отдыха-но где это озеро и где этот лес?(с). В результате-наезды друг на друга, эмоции. И ведь не тунеядцы мы и не бездельники. Вот сегодня на дворе 2024-й, дети выросли,разъехались, тишь и благодать, и не вспоминаются ни маяки, ни необитаемые острова,стресс ушёл на 90%.
Ответить
9 час.
Валерий Кривошеев
Респект и уважение!
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх