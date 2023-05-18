Bloomberg: «с нас хватит» — Венгрия намерена блокировать финансовую помощь ЕС Украине из-за «всё более враждебного» отношения Киева

Венгрия намерена блокировать дальнейшую финансовую помощь ЕС Украине из-за, как выразился министр иностранных дел страны Петер Сийярто, «всё более враждебного» отношения со стороны Киева, сообщает Bloomberg.
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