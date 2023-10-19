Советские застолья

Традиция застолья имеет глубокие корни: совместная трапеза за столом («застолье»), сопровождавшаяся общением с широким кругом родственников, «со всем родом», в том числе с умершими, моделировала идеальное общество, отражала идею «изобильного рая».
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