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Продолжительность жизни собак

Продолжительность жизни собак

Сколько живут собаки Что влияет на продолжительность жизни Как определить возраст  Как продлить жизнь  Продолжительность жизни по породам Сколько в среднем живут собаки Фото: alexei_tm/Shutterstock/FOTODOM Многое зависит от условий.

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Комментарии
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Бобкина Татьяна
У меня была беспородная собака,которая прожила 16 лет.У нее были до конца были крепкие белые зубы,была поджарой,подвижной. Умерла в одночасье, не болеяя.
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17 час.
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