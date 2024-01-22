Росолесинфорг: лесовозы начнут контролировать из космоса

В пресс-службе Рослесинфорга заявили, что весной 2024 года в двух российских областях начнётся эксперимент по наблюдению за спецтехникой лесной отрасли с помощью навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
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