Компании, входящие в группу «Вектор Рейл», переходят в собственность государства

В своём иске, направленном против коррупции, Генеральная прокуратура доказала, что владельцы группы компаний — Салман Бабаев, вице-президент ОАО «РЖД», его сыновья и их партнёр Алексей Тайчер — использовали своё положение в компании для заключения невыгодных для государства сделок и личного обогащения.