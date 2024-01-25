Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Расчет ЗРК «Стрела-10» сбил под Артемовском украинский БПЛА «Лелека-100»

Расчет ЗРК «Стрела-10» сбил под Артемовском украинский БПЛА «Лелека-100»

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили украинский разведывательный беспилотный летательный аппарат «Лелека-100», который вел воздушную разведку вдоль российских позиций на Артемовском направлении.

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