Расчет ЗРК «Стрела-10» сбил под Артемовском украинский БПЛА «Лелека-100»

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили украинский разведывательный беспилотный летательный аппарат «Лелека-100», который вел воздушную разведку вдоль российских позиций на Артемовском направлении.
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