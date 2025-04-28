Мирошник: попытка Киева пробить "новый коридор для ударов" блокирована

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил в своем Telegram-канале, что российские войска блокировали попытку ВСУ пробить новый коридор для ударов по российским тыловым объектам с помощью беспилотников.
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