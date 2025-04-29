Джимми Батлер: «Диллон Брукс мне не нравится»

Во второй четверти 4-й игры с «Хьюстоном» форвард «Голден Стэйт» Джимми Батлер и форвард «Хьюстона» Диллон Брукс обменялись оскорблениями.
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