Кулеба: Деньги от США будут!

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг,1 февраля, заявил, что выделение дополнительных средств помощи Конгресс США одобрит, а те, кто высказывается о прекращении поддержки со стороны Запада – «информационные диверсанты», – сообщают украинские СМИ.