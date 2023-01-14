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При пожаре в частном доме в Ленинградской области погибли двое детей

При пожаре в частном доме в Ленинградской области погибли двое детей

При пожаре в частном доме в Ленинградской области погибли двое детей. Соответствующую информацию предоставили утром в субботу, 14 января, сотрудники регионального СУСК Российской Федерации.

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