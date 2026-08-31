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Новости Липецка

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«Хонда» догнала грузовик на М-4 под Ельцом, пострадал 10-летний ребенок

В аварии пострадали две пассажирки Honda Freed: женщина 44 лет и 10-летний ребенок.Утром 28 августа на трассе М-4 «Дон» в Елецком округе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.

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