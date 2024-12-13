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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Единый урок ´Союзное государство. 25 лет вместе´.

Единый урок ´Союзное государство. 25 лет вместе´.

В целях воспитания уважения к традициям и ценностям народов Беларуси и России, содействия осознанию учащимися ценности дружбы между народами Союзного государства в I-IX классах ГУО ´Бортниковская средняя школа Бобруйского района´ прошел единый урок ´Союзное государство.

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