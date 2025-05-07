ЦТАК: Ким Чен Ын оценил успехи в создании танкового вооружения

Эксперты модернизировали ходовые и маневренные характеристики боевой машины. Это удалось благодаря разработке интегрированной силовой установки и инновационного обновления системы активной защиты, средств пассивной защиты и системы РЭБ.
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