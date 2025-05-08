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Китай

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Си Цзиньпин анонсировал углубленную коммуникацию с президентом России В. Путиным по вопросам двусторонних отношений, основным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес

Москва, 7 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду в Москве анонсировал, что в ходе своего государственного визита в Россию он проведет углубленную коммуникацию с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам двусторонних отношений и практического сотрудничества, а также по значимым международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.

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