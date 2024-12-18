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В России введут запрет на продажу БАДов без регистрации на маркетплейсах

Правительство подготовило новый проект закона «О платформенной экономике», который касается регулирования маркетплейсов Как сообщают «Известия», документ уже направлен на согласование в различные ведомства и планируется его вступление в силу с 1 сентября 2025 года.

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