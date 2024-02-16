Новосибирские врачи выполнили уникальную операцию, которая помогла сохранить функцию речи после удаления опухоли головного мозга

В ФГБУ НМИЦ им. академика Е. Н. Мешалкина поступил пациент из поселка Камчатского края. Мужчине требовалась операция по поводу порока сердца, однако во время подготовки к госпитализации у мужчины начались эпилептические приступы.
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