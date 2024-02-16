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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

Новосибирские врачи выполнили уникальную операцию, которая помогла сохранить функцию речи после удаления опухоли головного мозга

Новосибирские врачи выполнили уникальную операцию, которая помогла сохранить функцию речи после удаления опухоли головного мозга

В ФГБУ НМИЦ им. академика Е. Н. Мешалкина поступил пациент из поселка Камчатского края. Мужчине требовалась операция по поводу порока сердца, однако во время подготовки к госпитализации у мужчины начались эпилептические приступы.

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