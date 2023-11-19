Злочинный напад Путина

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Комментарии
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Александр Григоров
Хохлы мин наставили а виноват конечно же ВВ Путин
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14 час.
Дмитрий Гурин
О дин кораблик в док и не малые деньги за ремонт и аренду дока. А если еще и подрульки поломались то очень большие деньги. Может быль остальным корабле владельцам и членам экипаей этот случай мозги проветрит а то будут кораблевладелец без корабля и члены экипажей без..... ну Вы поняли.
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11 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Украине это выгодно ремонт и траляля.
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10 час.

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