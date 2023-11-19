Злочинный напад Путина

Дмитрий Гурин

О дин кораблик в док и не малые деньги за ремонт и аренду дока. А если еще и подрульки поломались то очень большие деньги. Может быль остальным корабле владельцам и членам экипаей этот случай мозги проветрит а то будут кораблевладелец без корабля и члены экипажей без..... ну Вы поняли.