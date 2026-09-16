В России впервые с 2020 года снизилась стоимость аренды жилья

В сентябре средняя ставка за год снизилась на 1,7% для однокомнатных и двухкомнатных квартир.Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир в России в сентябре 2026 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.