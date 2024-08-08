9 фильмов загадочного французского режиссера, которые шокируют всех зрителей. Еще одна смелая знаменитость посетила Россию! В ночь с 3 на 4 августа 2024 года французского режиссера Гаспара Ноэ заметили в московских клубах «Симач в Недальнем» и Arma 17 (экс-«Мутабор»).