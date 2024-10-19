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Интернет кишит порно со спящими людьми. Кого это возбуждает и почему порносайты решили запрещать такие ролики?

Интернет кишит порно со спящими людьми. Кого это возбуждает и почему порносайты решили запрещать такие ролики?

«Для мужчин секс — это стресс. Потому что у вас, девочки, все получится, даже если вы уснете. Засыпала где-то на перроне, а проснулась — уже чучух-чучух, чучух-чучух», — пошутил в начале 2024 года комик Павел Воля и почти моментально оказался в центре скандала.

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