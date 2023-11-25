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Гонщикам запрещено обгонять на выезде с пит-лейн – после маневров Ферстаппена указания обновили

В практике перед Гран-при Абу-Даби пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен обогнал соперников из «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла, а также гонщика «Альпин» Пьера Гасли на выезде с пит-лейн и пожаловался на то, что его «заблокировали» и «пытались выдавить в стену».

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