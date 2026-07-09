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ИА Реалист

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США вторые сутки наносят удары по Ирану

США вторые сутки наносят удары по Ирану

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). В ночь на 9 июля Соединённые Штаты нанесли второй массированный удар по Ирану. Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) подтвердило, что атаке подверглись около 90 военных целей — на десять больше, чем предыдущей ночью.

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