США вторые сутки наносят удары по Ирану

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). В ночь на 9 июля Соединённые Штаты нанесли второй массированный удар по Ирану. Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) подтвердило, что атаке подверглись около 90 военных целей — на десять больше, чем предыдущей ночью.
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