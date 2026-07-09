США вторые сутки наносят удары по Ирану

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). В ночь на 9 июля Соединённые Штаты нанесли второй массированный удар по Ирану. Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) подтвердило, что атаке подверглись около 90 военных целей — на десять больше, чем предыдущей ночью.