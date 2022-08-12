Вечер авторской музыки, бесплатное катание на коньках – куда сходить уссурийцам в выходные

Вечер авторской музыки, бесплатное катание на коньках – куда сходить уссурийцам в выходные

Уикенд приготовил уссурийцам интересную и насыщенную развлекательную программу. Составить личный увеселительный план и никуда не опоздать поможет обзор ИА UssurMedia.

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