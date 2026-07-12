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В январе Хирро и Адебайо обсуждали в подкасте, что Тайлер «всегда заступится» за центрового в случае драки

В сети стало популярным январское видео из подкаста с экс-одноклубниками по « Майами » Тайлером Хирро и Бэмом Адебайо .

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