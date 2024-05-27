Россиянина заочно осудили на семь лет за фейки об армии

На Чукотке заочно осудили на семь лет мужчину за фейки о ВС России Анадырский городской суд Чукотского автономного округа заочно приговорил к семи годам лишения свободы 33-летнего местного жителя за фейки о Вооруженных силах России (ВС РФ).