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Россиянина заочно осудили на семь лет за фейки об армии

Россиянина заочно осудили на семь лет за фейки об армии

На Чукотке заочно осудили на семь лет мужчину за фейки о ВС России Анадырский городской суд Чукотского автономного округа заочно приговорил к семи годам лишения свободы 33-летнего местного жителя за фейки о Вооруженных силах России (ВС РФ).

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