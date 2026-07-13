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Безвизовый въезд в Китай: иностранные туристы открывают 160 городов Поднебесной

Безвизовый въезд в Китай: иностранные туристы открывают 160 городов Поднебесной

Иностранные посетители Китая отправляются далеко за пределы городов-ворот страны, с торговыми центрами, приграничными городами и внутренними направлениями, привлекающими растущее число зарубежных путешественников, поскольку расширенные политики безвизового въезда продолжают стимулировать въездной туризм.

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