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ЗВЁЗДНОЕ ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИЙ

ЗВЁЗДНОЕ ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИЙ

ЗВЁЗДНОЕ ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИЙ «Настал звёздный час» — так говорят для объяснения событий и для предсказания каких-то действий.

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Юрий Ильинов
📆 08.11.2021 Карта дня - Король жезлов Дела складываются успешно. Возможно, что какой-то человек окажет помощь в одной из сфер жизни. Женщине предрекает встречу с богатым поклонником. Как вариант, знаки внимания ей может начать оказывать её руководитель. Переговоры и начало новых проектов пройдёт успешно. В любовных отношениях карта говорит о том, что партнёр готовит небольшой подарок. Благодарю за лайки ♥️ 👍🏿 !!!

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