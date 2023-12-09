Дзюдо: Из Токио бронза отправилась в Армавир и Туапсе

Бронзу завоевал в весовой категории до 60 килограммов Аюб Блиев из Армавира. В первом поединке он победил Юту Хигучи из Японии, во втором – Нурканата Серикбаева из Казахстана, в третьем – Ян Юн Вэя из Тайваня, но дальше проиграл двукратному бронзовому призеру чемпионатов мира и будущему триумфатору турнира японцу Рюдзю Нагаяме.
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