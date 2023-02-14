Сенаторы перед посланием Путина проверятся на ковид Мероприятие пройдёт 21 февраля Сенаторы перед посланием президента Владимира Путина пройдут тестирование на коронавирус, сообщил РИА Новости глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко.
Сенаторы перед посланием Путина проверятся на ковид Мероприятие пройдёт 21 февраля Сенаторы перед посланием президента Владимира Путина пройдут тестирование на коронавирус, сообщил РИА Новости глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко.
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