Сенаторы перед посланием Путина проверятся на ковид Мероприятие пройдёт 21 февраля Сенаторы перед посланием президента Владимира Путина пройдут тестирование на коронавирус, сообщил РИА Новости глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко.