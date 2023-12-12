Муринская дружина обратилась к губернатору из-за оборота наркотиков в городе

Процесс передачи наркотических средств неоднократно попадал на камеры видеонаблюдения. Представители Муринской дружины направили обращение губернатору Ленобласти Александру Дрозденко в связи с ситуацией по обороту наркотиков в городе.
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