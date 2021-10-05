Мировое обозрение

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Покупатели обвинили столичный автосалон в обмане на 7 млрд тенге

Покупатели обвинили столичный автосалон в обмане на 7 млрд тенге

Скандал разгорелся в Нур-Султане вокруг одного из автосалонов. Покупатели утверждают, что их обманули - брали предоплату, но товар так и не предоставляли.

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