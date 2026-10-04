Весь мир был против них: Глава МИД Индии напомнил о причинах тёплых отношений с Россией

Главное в тезисах: Тезис 1: Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на выездном заседании Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Нью-Дели помнит поддержку России и СССР в периоды угроз безопасности и территориальной целостности страны.