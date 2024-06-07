Делегация Ивановской области приняла участие в форуме «Современные системы безопасности – Антитеррор»

<p> Представители аппарата антитеррористической комиссии Ивановской области и департамента внутренней политики приняли участие в работе всероссийской конференции «Противодействие идеологии терроризма: направления совершенствования профилактической деятельности» в Красноярске.
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