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Культурная неделя: выбор «Известий»

Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«Место встречи изменить нельзя» 16+ Фото: Гостелерадио СССР Режиссер: Станислав Говорухин. В ролях: Владимир Высоцкий, Владимир Конкин, Сергей Юрский, Виктор Павлов, Наталья Фатеева, Леонид Куравлев, Светлана Светличная, Александр Белявский, Евгений Евстигнеев, Армен ДжигарханянВ День сотрудника органов внутренних дел РФ канал РЕН ТВ покажет все пять серий художественного фильма.

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