По данным инсайдера, главными героями Resident Evil 9 будут Леон Кеннеди и дочь Али...

По данным инсайдера, главными героями Resident Evil 9 будут Леон Кеннеди и дочь Алиссы Эшкрофт из Resident Evil OutbreakCapcom официально представила долгожданную Resident Evil 9: Requiem, новую главу в культовой франшизе ужасов, выход которой запланирован на 27 февраля 2026 года.