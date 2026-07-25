571 беспилотник плюс ракеты: В Кирове 6 погибших, ВСУ продолжают кошмарить Wildberries

Юрий Ильинов

«Герань-4 Сикер» заставила говорить о технологическом переломе на СВО «Герань-4 Сикер» получила искусственный интеллект. Что известно о новом российском беспилотнике. Российский реактивный беспилотник «Герань-4 Сикер» вновь оказался в центре внимания военных экспертов и аналитиков. Украинская сторона заявила, что аппарат получил современную систему машинного зрения, способную самостоятельно обнаруживать потенциальные цели. Украина раскрыла особенности «Герань-4 Сикер» По украинским данным, «Герань-4 Сикер» оснащается панорамной широкоугольной камерой с углом обзора 180 градусов. Сообщается, что используются два оптических модуля Dahua TiOC, обеспечивающие широкий обзор окружающей местности. Оптическая система, как цитирует украинские источники телеграм-канал , выполняет несколько важных функций одновременно. Среди них: первичное сканирование территории; обнаружение потенциальных целей; визуальная навигация; повышение ситуационной осведомленности; сопровождение объекта перед атакой. Украинские источники также утверждают, что обработкой изображения занимается производительный микрокомпьютер уровня Nvidia Jetson Orin. По их версии, алгоритмы машинного зрения помогают быстро распознавать объекты и передавать информацию оператору. Эксперты обратили внимание на высоту полёта Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил aif.ru, что новая модификация «Герани» способна выполнять полёт на высоте, которая затрудняет её перехват существующими средствами противовоздушной обороны и дронами-перехватчиками. По словам специалиста, именно сочетание высокой скорости и значительной высоты полёта делает аппарат особенно сложной целью для ПРО. Чем отличается «Герань-4» от предыдущих модификаций «Герань-4 Сикер» считается развитием семейства российских ударных беспилотников «Герань». Главное отличие заключается в использовании турбореактивного двигателя вместо поршневой силовой установки предыдущих моделей с высокой скоростью полёта. Что известно о характеристиках Официальные технические параметры аппарата не публиковались, сообщило РБК. Однако открытые источники приводят следующие предполагаемые характеристики: дальность полета — до 550 километров; скорость — около 300 километров в час; масса боевой части — около 50 килограммов; длина — примерно 3,5 метра; размах крыла — около 3 метров. Беспилотник относится к категории барражирующих боеприпасов. После обнаружения цели аппарат поражает её вместе с собой. Где применялись новые беспилотники По информации Минобороны РФ, дроны семейства «Герань-4 Сикер» в июле 2026 года использовались для ударов по объектам в Харькове, Павлограде и районе порта Черноморск Одесской области. Военные эксперты отмечают, что развитие систем машинного зрения, искусственного интеллекта и автономной навигации постепенно становится одним из главных направлений эволюции современных беспилотников. На этом фоне появились сообщения о том, что американские структуры изучают причины высокой точности отдельных ударов беспилотников, которые использует Иран. В США рассматриваются различные версии, в том числе появление у противника модернизированных российских дронов.