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Биолог рассказала о главной опасности индийского штамма коронавируса

Биолог рассказала о главной опасности индийского штамма коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что вариант коронавируса «Дельта», впервые обнаруженный в Индии, отличается быстрой консолидацией поражения легких, сообщает Лента.

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