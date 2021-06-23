Биолог рассказала о главной опасности индийского штамма коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что вариант коронавируса «Дельта», впервые обнаруженный в Индии, отличается быстрой консолидацией поражения легких, сообщает Лента.
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что вариант коронавируса «Дельта», впервые обнаруженный в Индии, отличается быстрой консолидацией поражения легких, сообщает Лента.
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