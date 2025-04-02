Александр Хинштейн опроверг фейк о военных целях России на Украине

КУРСК, 2 апреля, федералПресс. Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн опроверг распространяемое Центром информационно-психологических операций ВСУ заявление, приписывающее ему слова о том, что гражданская инфраструктура Украины является военной целью для России.
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