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Царьград

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Облака плазмы накрыли Землю — разразилась сильная магнитная буря G3 и полярные сияния

Облака плазмы накрыли Землю — разразилась сильная магнитная буря G3 и полярные сияния

Самая сильная магнитная буря накрыла Землю. Специалисты отметили, что всё произошло из-за прихода на планету облаков плазмы.

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