Лавров высказался о будущем России

Глава МИД России Сергей Лавров высказался о будущем страны. «Россияне совсем не стали аполитичными, а наоборот, хотят отстаивать свою идентичность, культуру, историю, цивилизацию», — подчеркнул он, добавив, что эта решимость замечена в мире.