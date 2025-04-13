ВС России освободили Елизаветовку в ДНР

Минобороны России сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР. Елизаветовка, как заявили в российском оборонном ведомстве, была освобождена подразделениями группировки войск «Центр».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии