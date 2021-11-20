США используют все свои возможности, чтобы вакцинировать всех американцев

Победа над пандемией коронавирусной инфекции требует использования всех имеющихся в распоряжении США инструментов, заявил секретарь Министерства здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра 19 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.
Победа над пандемией коронавирусной инфекции требует использования всех имеющихся в распоряжении США инструментов, заявил секретарь Министерства здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра 19 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.
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