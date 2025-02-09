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Царьград

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Baza: Танкер со 130 000 тонн мазута тонет в порту Ленинградской области

Baza: Танкер со 130 000 тонн мазута тонет в порту Ленинградской области

В машинном отделении нефтеналивного танкера прогремело три мощных взрыва, к утру судно село на мель.Танкер со 130 000 тонн мазута тонет в порту Усть-Луга в Ленинградской области.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Без членов экипажа не обошлось ,трясти механиков....
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19 час.
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