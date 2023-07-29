Театр абсурда

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Визит Шойгу в КНДР, который очень озадачил американцев

Визит Шойгу в КНДР, который очень озадачил американцев

РЕАЛИСТ В мире происходит много интересного и необычного и таким необычным я считаю визит Шойгу в Северную Корею на празднование 70-и летия окончания Корейской войны.

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