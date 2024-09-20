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Российских футболистов пристыдили: не отдают часть доходов на поддержку СВО

Российских футболистов пристыдили: не отдают часть доходов на поддержку СВО

Дмитрий Тарасов с женой Анастасией на фоне подаренного ей дома В России озвучена очередная инициатива, направленная на поддержку военнослужащих в зоне СВО: футболисты должны начать делиться частью своих многомиллионных гонораров для «поддержки своей Родины», а не тратить сумасшедшие деньги на дорогие подарки своим женщинам.

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