Российских футболистов пристыдили: не отдают часть доходов на поддержку СВО

Дмитрий Тарасов с женой Анастасией на фоне подаренного ей дома В России озвучена очередная инициатива, направленная на поддержку военнослужащих в зоне СВО: футболисты должны начать делиться частью своих многомиллионных гонораров для «поддержки своей Родины», а не тратить сумасшедшие деньги на дорогие подарки своим женщинам.